Сила в правде

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Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России

Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, поделился мнением относительно последних скандалов с провокациями, к которым причастны спецслужбы США и подконтрольные им спецслужбы Украины.

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