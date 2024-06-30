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В Германии назвали неоспоримыми доказательства причастности США к диверсии на СП

В Германии назвали неоспоримыми доказательства причастности США к диверсии на СП

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Публичное признание члена правящей партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что американские спецслужбы пытались помешать постройке газопровода "Северный поток – 2", являются неоспоримым подтверждением причастности Вашингтона к подрыву трубопровода.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Почему ВТО не засветилось в обсуждении проекта СП-2 ? А мастер заключать сделки Трамп стал мастером курочить сделки конкурентов ?
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12 час.

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