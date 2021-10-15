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Лидеры России и Японии обсудили переговоры о мирном договоре

Лидеры России и Японии обсудили переговоры о мирном договоре

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжить переговоры по мирному договору между Россией и Японией, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 15 октября на пресс-конференции.

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Дмитрий
Под водой живут японцы, разонравилась земля. Русские в Японском море ловят их на мотыля. Те с дельфинами нанежившись вовсю, лишь на нерест возвращаются в Хонсю!

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