В Иркутске осудили владельца магазина за продажу экстремистской атрибутики

В Иркутске владелец магазина признан виновным в продаже запрещенной атрибутики экстремистской организации и приговорен к обязательным работам на срок 1 год и 3 месяца с удержанием 7% из заработной платы в доход государства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.