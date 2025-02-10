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Трампу нечего предложить Путину: Россия почти достигла целей СВО

Трампу нечего предложить Путину: Россия почти достигла целей СВО

В настоящий момент Россия ближе всего к достижению целей специальной военной операции на Украине. У президента США Дональда Трампа не осталось аргументов, чтобы начать переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

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