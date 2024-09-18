Вегетарианскую продукцию в России будут обозначать специальным знаком

Предложено использовать зеленую букву "Р" с листком в зеленом пятиугольнике В России решили создать независимую инфраструктуру сертификации вегетарианской продукции после ухода из страны иностранных систем, сообщает РИА Новости.
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