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Экс-стриптизерша, родившая дочь от Хантера Байдена, обратилась в суд с требованием дать ребенку фамилию отца

Экс-стриптизерша, родившая дочь от Хантера Байдена, обратилась в суд с требованием дать ребенку фамилию отца

Экс-стриптизерша Лунден Робертс подала в суд исковое заявление с требованием дать ее дочери фамилию Байден, так как отцом девочки является Хантер Байден, сын президента США.

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