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Российский шансонье пожаловался не плохие отношения с сыном

Российский шансонье пожаловался не плохие отношения с сыном

Шансонье Шуфутинский пожаловался, что сын не принимает его отношения с молодой женой В рамках программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой Михаил Шуфутинский открылся перед зрителями, рассказав о своей личной жизни и отношениях с танцовщицей Светланой Уразовой.

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