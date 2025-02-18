Рютте: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины

REUTERS/Yves Herman Европейские лидеры на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в социальной сети X.
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