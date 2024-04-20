Гладков: ВСУ атаковали грузовик с помощью FPV-дрона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали грузовой автомобиль с помощью FPV-дрона на участке автодороги Октябрьский — Бессоновка в Белгородском районе.
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