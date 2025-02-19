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Депутат рады Дубинский сказал, что на Украине даже швабра популярнее Зеленского

Депутат рады Дубинский сказал, что на Украине даже швабра популярнее Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский провёл опрос в своём канале в Telegram, который показал, что в случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время, швабра наберёт больше голосов, чем Владимир Зеленский.

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