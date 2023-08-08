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Почему украинцы не реагируют на российскую пропаганду?

Почему украинцы не реагируют на российскую пропаганду?

Сегодня в очередной раз просмотрел российские телеграм-каналы. Чтобы вы понимали, только очень небольшое количество продвинутых украинских интернет-пользователей их читает.

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Комментарии
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В
Воробей
- &quot;Где денацификация Украины? А демилитаризация, получается, как однажды сказал Дмитрий Песков – это только лишь уничтожение на Украине бывшего советского вооружения?&quot; Денацификация будет, на деле, тогда, когда большое количество украинцев осознает, что их просто поиспользовали те чужие «добрые дяди» ради достижения их каких-то целей, а вовсе они не помогали народу Украины в достижении его целей. Понятно, что для этого требуется время и реки пролитой крови. А та пропаганда, которая так не нравится автору статьи, на деле, полезна тем, кто и так против бандеровцев, но им весьма полезно получать подпитку в виде дополнительного рационального укрепления своей позиции. Бандеровцев, или их последователи смогут быть распрагандированы только фактами рек пролитой крови и отсутствием какого-либо иного результата от помощи «добрый дядь», кроме увеличения количества пролитой украинцами крови. Они должны убедиться в тщетности своих чаяний и усилий. Только после это сиожет наступить разочарование. И смогут стать задаваемы вопросы типа: «Кто виновать?»
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