Почему украинцы не реагируют на российскую пропаганду?

В

Воробей

- "Где денацификация Украины? А демилитаризация, получается, как однажды сказал Дмитрий Песков – это только лишь уничтожение на Украине бывшего советского вооружения?" Денацификация будет, на деле, тогда, когда большое количество украинцев осознает, что их просто поиспользовали те чужие «добрые дяди» ради достижения их каких-то целей, а вовсе они не помогали народу Украины в достижении его целей. Понятно, что для этого требуется время и реки пролитой крови. А та пропаганда, которая так не нравится автору статьи, на деле, полезна тем, кто и так против бандеровцев, но им весьма полезно получать подпитку в виде дополнительного рационального укрепления своей позиции. Бандеровцев, или их последователи смогут быть распрагандированы только фактами рек пролитой крови и отсутствием какого-либо иного результата от помощи «добрый дядь», кроме увеличения количества пролитой украинцами крови. Они должны убедиться в тщетности своих чаяний и усилий. Только после это сиожет наступить разочарование. И смогут стать задаваемы вопросы типа: «Кто виновать?»