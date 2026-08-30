Дэвид и Виктория Бекхэм провели романтический круиз по Средиземному морю

Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми отправились в круиз на яхте по Средиземному морю. Виктория редко улыбается на снимках, но здесь она не скрывает улыбки, наслаждаясь романтикой заката.
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