Вот а вы говорите немцы передовая нация. А они придумали колхозы почти на 100 лет позже нас.Так что передовая нация мы! Да! .
Немцы додумались до колхозов
Комментарии
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Natalija Osminina
Кажется, что немцев заставляет так поступать необходимость- как то выживать надо. Да и Салливан провозгласил о начале в США Великой Перестройки- планового хозяйства. А с другой - это и есть часть Шерхолдерского капитализма Шваба - коммуны, обоществление. Под предлогом природной необходимости, гуманизма и равенства Запад скатывается в псеводокоммуниз "Великой перезагрузки".
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