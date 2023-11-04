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Немцы додумались до колхозов

Немцы додумались до колхозов

Вот а вы говорите немцы передовая нация. А они придумали колхозы почти на 100 лет позже нас.Так что передовая нация мы! Да! .

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кажется, что  немцев заставляет так поступать необходимость- как то выживать надо.  Да и Салливан провозгласил о начале в США Великой Перестройки- планового хозяйства. А с другой - это и есть часть Шерхолдерского капитализма Шваба - коммуны, обоществление. Под предлогом природной необходимости, гуманизма и равенства Запад скатывается в псеводокоммуниз &quot;Великой перезагрузки&quot;.
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