Немцы додумались до колхозов

Natalija Osminina

Кажется, что немцев заставляет так поступать необходимость- как то выживать надо. Да и Салливан провозгласил о начале в США Великой Перестройки- планового хозяйства. А с другой - это и есть часть Шерхолдерского капитализма Шваба - коммуны, обоществление. Под предлогом природной необходимости, гуманизма и равенства Запад скатывается в псеводокоммуниз "Великой перезагрузки".