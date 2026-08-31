Свищев: работающие родители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки

Работающие родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду, заявил депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.