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Свищев: работающие родители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки

Свищев: работающие родители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки

Работающие родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду, заявил депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

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