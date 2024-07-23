Президент назначил председателя Воронежского гарнизонного военного суда

Согласно указу Владимира Путина, на пост назначен Максим Бондарев. Известно, что новый председатель - сын бывшего главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, который сейчас является первым зампредом комитета Совфеда России по обороне и безопасности.
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