Захарова: резолюция по АЭС – попытка Киева скрыть преступления против МАГАТЭ

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что Киев пытается отвлечь мировое сообщество от нападений на сотрудников МАГАТЭ, используя резолюцию по АЭС.
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