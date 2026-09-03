Захарова: Армения пострадает от введения визового режима для россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 3 сентября 2026 года заявила, что введение визового режима Арменией для граждан России негативно отразится на самой республике.
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