В Тюмени задержался вылет самолета в Надым

Вылетевший из Тюмени лайнер вернулся в аэропорт вылета. Об этом в понедельник, седьмого октября, сообщил онлайн-сервис Flightradar24 Как следует из информации онлайн-табло аэропорта Рощино, воздушное судно вернулось обратно.