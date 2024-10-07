Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Боженька наказал бесов!!!!Корабль ВМС Новой...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нанимайте трудолюбивых и дисциплинированных корейцев из КНДР а не тупых ленивых ишаков из сразии.«Ъ»: Российские к...
  • Юрий Кушнарев
    очередной лживый ваххабитский вброс чтобы снизить накал ненависти к этому зверью.Вот на саммите им снова зелёный свет...Мигранты из стран...

В Тюмени задержался вылет самолета в Надым

В Тюмени задержался вылет самолета в Надым

Вылетевший из Тюмени лайнер вернулся в аэропорт вылета. Об этом в понедельник, седьмого октября, сообщил онлайн-сервис Flightradar24 Как следует из информации онлайн-табло аэропорта Рощино, воздушное судно вернулось обратно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх