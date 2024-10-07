В Тюмени задержался вылет самолета в Надым

Вылетевший из Тюмени лайнер вернулся в аэропорт вылета. Об этом в понедельник, седьмого октября, сообщил онлайн-сервис Flightradar24 Как следует из информации онлайн-табло аэропорта Рощино, воздушное судно вернулось обратно.
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