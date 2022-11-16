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Кино: 95 лет со дня рождения легендарного режиссера Эльдара Рязанова: Ради работы выучил языки, боролся с Госкино и другие интересные факты

Кино: 95 лет со дня рождения легендарного режиссера Эльдара Рязанова: Ради работы выучил языки, боролся с Госкино и другие интересные факты

18 ноября 1927 года в Самаре родился гениальный кинорежиссер, сценарист и актер Эльдар Рязанов. К сожалению, этого великого человека нет с нами уже 7 лет, однако он навсегда вошел в историю отечественного кинематографа и покорил сердца зрителей.

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