НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Думаю, сейчас везде не сладко. Понять, конечно, его можно.Артист балета Сер...
  • Кот Рыжый
    Не хотят содержать бывших жён, на алименты для ребёнка!Виталий Милонов: ...
  • Silver Kont
    Пусть своих ишаков облагает налогами, которые находятся в России, и деньги направляет конкретно туда, а не тырит...Алиев: Азербайджа...

Александра Питкянен: «Сейчас в Петербурге нет ни одной сферы городской жизни, где не присутствовал бы малый бизнес»

Александра Питкянен: «Сейчас в Петербурге нет ни одной сферы городской жизни, где не присутствовал бы малый бизнес»

Она подвела итоги в сфере экономики В интервью «Бизнес-Дневнику» исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, Александра Питкянен, подвела экономические итоги 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх