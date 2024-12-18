Александра Питкянен: «Сейчас в Петербурге нет ни одной сферы городской жизни, где не присутствовал бы малый бизнес»

Она подвела итоги в сфере экономики В интервью «Бизнес-Дневнику» исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, Александра Питкянен, подвела экономические итоги 2024 года.
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