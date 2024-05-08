Глава ведомства затребовал оперативный доклад об установлении обстоятельств ряда происшествий, вызвавших общественный резонанс в Ростовской области

По поручению главы Следственного комитета организована доследственная проверка по факту привлечения к административной ответственности общественников, которые защищали граждан, пострадавших от противоправных действий.
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