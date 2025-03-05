Дома бывают разные. И если кто-то из нас ищет подороже, да пошикарнее, то некоторые решают построить дом сами… причем из подручных материалов.
13 домов из странных стройматериалов
Комментарии
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Дмитрий Коптяев
В нашем суровом климате дом из чего-попало не построишь, цемент, бревна , доски, кирпичи.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Можно из шлака вылить дом, либо из шлакоблоков. А можно и из самана, только солому тяжело найти. Хотя и сухая трава пойдёт для этого. Расходы минимальные только на фундамент , крышу и двери с окнами.
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1 д.
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