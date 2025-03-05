Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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13 домов из странных стройматериалов

13 домов из странных стройматериалов

Дома бывают разные. И если кто-то из нас ищет подороже, да пошикарнее, то некоторые решают построить дом сами… причем из подручных материалов.

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Комментарии
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Дмитрий Коптяев
В нашем суровом климате дом из чего-попало не построишь, цемент, бревна , доски, кирпичи.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Можно  из  шлака  вылить  дом, либо  из шлакоблоков. А можно и из самана, только  солому  тяжело найти. Хотя  и  сухая  трава пойдёт для  этого. Расходы  минимальные только на  фундамент  , крышу  и двери с окнами.
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1 д.
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