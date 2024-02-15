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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему немецкий херр никогда не дождётся от своей фрау 3-х вещей в отношениях (привычных русскому мужику)

Почему немецкий херр никогда не дождётся от своей фрау 3-х вещей в отношениях (привычных русскому мужику)

Ради чего немецкая женщина готова НА ВСЁ. Что может НЕПРИЯТНО поразить мужчину. Какие ОСОБЕННОСТИ есть в "германском" быту.

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