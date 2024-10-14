"Мы просто в шоке от России". Семья из Германии переехала в РФ и рассказала три главных плюса жизни здесь"

Александр Симаков Сколько легально приехало, можете посмотреть в интернете, а нелегальных мигрантов как подсчитать - они же нелегальные! Что касается "реального и адекватного наказания" - погуглите и увидете много ответов на Ваш вопрос.

Александр Зиборов Не сказано об очень важном. О том, что русским тяжелее даже получить российское гражданство, чем остальным. И русские подвергаются дискриминации даже на своей земле. Русские в числе самых бедных, униженных и бесправных в России. Другим живётся заметно легче.