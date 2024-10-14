Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Мы просто в шоке от России". Семья из Германии переехала в РФ и рассказала три главных плюса жизни здесь"

"Мы просто в шоке от России". Семья из Германии переехала в РФ и рассказала три главных плюса жизни здесь"

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это переселенка из Германии. Переехала в Россию с семьёй в начале этого года.

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Комментарии
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Александр Симаков
Сколько легально приехало, можете посмотреть в интернете, а нелегальных мигрантов как подсчитать - они же нелегальные!  Что касается &quot;реального и адекватного наказания&quot; -  погуглите и увидете много ответов на Ваш вопрос.
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10 час.
Александр Зиборов
Не сказано об очень важном. О том, что русским тяжелее даже получить российское гражданство, чем остальным. И русские подвергаются дискриминации даже на своей земле. Русские в числе самых бедных, униженных и бесправных в России. Другим живётся заметно легче.
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5 час.
Людмила Фирстова
Александр, вы лжёте и не стыдно? Нет такого , этот свой комментарий везде размещаете, чтобы нагадить!
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4 час.

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