Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это переселенка из Германии. Переехала в Россию с семьёй в начале этого года.
"Мы просто в шоке от России". Семья из Германии переехала в РФ и рассказала три главных плюса жизни здесь"
Комментарии
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Александр Симаков
Сколько легально приехало, можете посмотреть в интернете, а нелегальных мигрантов как подсчитать - они же нелегальные! Что касается "реального и адекватного наказания" - погуглите и увидете много ответов на Ваш вопрос.
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10 час.
Александр Зиборов
Не сказано об очень важном. О том, что русским тяжелее даже получить российское гражданство, чем остальным. И русские подвергаются дискриминации даже на своей земле. Русские в числе самых бедных, униженных и бесправных в России. Другим живётся заметно легче.
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5 час.
Людмила Фирстова
Александр, вы лжёте и не стыдно? Нет такого , этот свой комментарий везде размещаете, чтобы нагадить!
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4 час.
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