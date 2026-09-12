За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Когда менять масло в двигателе нового автомобиля

Когда менять масло в двигателе нового автомобиля

Москвич М70, 2.0T (200 л. с.), А9 Изготовитель – завод «Москвич», Россия Год выпуска – 2026 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2026 года Пробег на момент отчета – 2000 км После пробега 2000 км стала заметна звуковая аномалия: двигатель на холодную работает жестко, с неприятным металлическим лязгом.

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