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Вам нужно всего 3 пары зимней обуви, чтобы быть модной

Вам нужно всего 3 пары зимней обуви, чтобы быть модной

Вам нужно всего 3 пары зимней обуви, чтобы быть моднойСколько обуви нужно на один сезон, чтобы всегда было, что надеть? Можно обойтись одними, самыми универсальными и достаточно базовыми, ботинками – например, если ваш гардероб достаточно однообразен (что не так плохо, как может звучать).

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