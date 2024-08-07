Что делать, если ваш муж ведет себя как избалованный ребенок, объяснил психолог Лабковский

Каждый из нас хочет не только любить, но и быть любимым. Однако иногда случается так, что вторая половинка ведет себя как избалованный ребенок, который хочет только получать, причем желательно все самое лучшее.
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