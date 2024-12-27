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Царьград

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Мошенники научились красть деньги с карты с помощью NFC

Мошенники научились красть деньги с карты с помощью NFC

Мошенники начали похищать денежные средства с банковских счетов, проделывая манипуляции с NFC.Аналитики «Доктор Веб» предупредили о появлении новых версий банковского трояна NGate, передающего данные с NFC-чипа скомпрометированного устройства, позволяя злоумышленнику снимать деньги со счетов жертвы в банкоматах, пишет CNews.

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