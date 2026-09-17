Нефть, инфляция, ставки и долги

Западные экономики угодили в замкнутый круг, который с каждым витком затягивается всё туже. Топливо дорожает, инфляция разгоняется, ставки по кредитам растут, обслуживание долга тяжелеет, а сам долг прибавляет в объёме — и это снова подстёгивает инфляцию и ставки.