Нефть, инфляция, ставки и долги

Западные экономики угодили в замкнутый круг, который с каждым витком затягивается всё туже. Топливо дорожает, инфляция разгоняется, ставки по кредитам растут, обслуживание долга тяжелеет, а сам долг прибавляет в объёме — и это снова подстёгивает инфляцию и ставки.
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