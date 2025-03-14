Сохраняйте спокойствие❗️❗️❗️ На восточной окраине города 14.03.2025 года производится контролируемый отжиг прошлогодней травянистой растительности.
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Сохраняйте спокойствие❗️❗️❗️ На восточной окраине города 14.03.2025 года производится контролируемый отжиг прошлогодней травянистой растительности.