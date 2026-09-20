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5koleso.ru

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Родителей наказывают за купленные детям питбайки: наведет ли это порядок на дорогах?

Что такое питбайк? Это такой компактный мини‑мотоцикл для езды по бездорожью и тренировок. Фактически это спортивный инвентарь, а не обычное транспортное средство.

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