Австрийский канцлер Карл Нехаммер на полях конференции в Париже в поддержку киевского режима обозначил иллюзией позицию, что достижение прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной возможно в отсутствии участия в них российского лидера Владимира Путина.
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