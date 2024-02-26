Канцлер Австрии Нехаммер исключил достижение мира на Украине без Путина

Австрийский канцлер Карл Нехаммер на полях конференции в Париже в поддержку киевского режима обозначил иллюзией позицию, что достижение прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной возможно в отсутствии участия в них российского лидера Владимира Путина.