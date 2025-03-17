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Захарова о планах по миротворцам: Британия эксплуатирует «карету прошлого»

Захарова о планах по миротворцам: Британия эксплуатирует «карету прошлого»

Великобритания эксплуатирует «карету прошлого». Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала планы Лондона разместить миротворцев на Украине, информирует РИА Новости.

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