Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании Венгрии граничить с РФ

Россия не представляет опасности для государств, которые не относятся к ней враждебно и не пытаются стать "анти-Россией", заявил 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не хочет граничить с Россией.