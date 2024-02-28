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Песков прокомментировал слова Орбана о нежелании Венгрии граничить с РФ

Россия не представляет опасности для государств, которые не относятся к ней враждебно и не пытаются стать "анти-Россией", заявил 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не хочет граничить с Россией.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну, не хочет граничить, значит необходимо создать буферное государство вдоль границ, на территории Венгрии.
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22 час.

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