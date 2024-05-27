Участников массовой драки в московском Бирюлеве выдворят из России

Нагатинский районный суд Москвы, рассмотрев материалы административных дел о нарушении миграционного законодательства шестью участниками массовой драки в Бирюлеве Западном, решил оштрафовать их и выдворить из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии