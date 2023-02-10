США не выполняют обещаний по программе МКС — дипломат

США не разрешают российским дипломатам присутствовать на запусках космических кораблей к МКС с российскими космонавтами в рамках программы перекрестных полетов, заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, 10 февраля сообщает ТАСС.
США не разрешают российским дипломатам присутствовать на запусках космических кораблей к МКС с российскими космонавтами в рамках программы перекрестных полетов, заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, 10 февраля сообщает ТАСС.
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