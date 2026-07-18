В Киеве высказались об отставках в правительстве фразой «мы обречены»

Украина рискует потерпеть поражение, если ее военное руководство не будет динамичным. Об этом заявил в Telegram внештатный советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Флэш Бескрестнов, комментируя недавние отставки в правительстве.