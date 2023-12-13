Стало известно, какой будет новогодняя ночь в Челябинске

Синоптики опубликовали последние данные.Новогодняя ночь порадует челябинцев прекрасной погодой. По сообщениям синоптиков сайта Гисметео, 31 декабря 2023 и 1 января 2024 года будет облачно с прояснениями, снег, а столбики термометра будут показывать комфортные 10-12 градусов ниже нуля.
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