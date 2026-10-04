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Коппола стал Кейджем, Норма Джин — Мэрилин Монро: 9 актёров, сменивших имя

Коппола стал Кейджем, Норма Джин — Мэрилин Монро: 9 актёров, сменивших имя

В титрах фамилия мелькает всего пару секунд. Но иногда за этими буквами стоит выбор, определивший всю карьеру: кто-то отказался от собственного имени из-за правил актёрской гильдии, кого-то переубедили продюсеры, а кто-то сам отрезал фамилию, которая открывала любые двери.

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