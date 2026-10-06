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couvertmoscow

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Кейтеринг для загородного юбилея: особенности формата

Кейтеринг для загородного юбилея: особенности формата

Загородный юбилей — формат, который набирает популярность. Тёплый вечер на террасе, столы под деревьями, свечи, негромкая музыка — атмосфера, которую невозможно воссоздать в городском ресторане.

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