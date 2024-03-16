Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

На прошлой неделе пара российских стратегических бомбардировщиков пролетела вблизи воздушного пространства США и Канады, а затем повернула назад, не дойдя до зоны опознавания ПВО, сообщил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал ВВС Грегори М.