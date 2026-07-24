Хуситы угрожают: эскалация в Йемене и мировой энергетический кризис

В последние сутки ситуация вокруг Йемена вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ: хуситы резко усилили риторику и действия против США и союзников Саудовской Аравии, что уже привело к серьезным последствиям для международной торговли и энергетики .
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