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Московский комсомолец в Израиле

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Хуситы угрожают: эскалация в Йемене и мировой энергетический кризис

Хуситы угрожают: эскалация в Йемене и мировой энергетический кризис

В последние сутки ситуация вокруг Йемена вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ: хуситы резко усилили риторику и действия против США и союзников Саудовской Аравии, что уже привело к серьезным последствиям для международной торговли и энергетики .

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