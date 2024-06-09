В понедельник, 10 июня, Ленинградский мост полностью закроют для транспорта, в том числе общественного.
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В понедельник, 10 июня, Ленинградский мост полностью закроют для транспорта, в том числе общественного.