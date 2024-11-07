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Неправильная поза за рулем автомобиля способна навредить здоровью спины

Неправильная поза за рулем автомобиля способна навредить здоровью спины Водителям необходимо внимательно следить за правильным положением тела во время управления автомобилем, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

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