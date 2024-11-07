Неправильная поза за рулем автомобиля способна навредить здоровью спины Водителям необходимо внимательно следить за правильным положением тела во время управления автомобилем, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
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