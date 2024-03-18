Что оставил Ширвиндт и кто борется за его имущество? Ситуация приняла неожиданный оборот

Мэтр отечественного кинематографа Александр Ширвиндт скончался несколько дней назад. На данный момент его приближенные не хотят обсуждать бытовые дела и количество имущество звезды, однако, публика выражает желание знать о том, чем владел мужчина и кто по праву вступит в наследство.