Российские бойцы вытеснили ВСУ из микрорайона «Северный» в Часовом Яре

Бойцы отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, вытеснили боевиков ВСУ из микрорайона «Северный» в Часовом Яре в ближайшие лесополосы, передает РИА Новости.
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