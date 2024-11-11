В Ростовской области прошел масштабный совместный рейд правоохранительных структур по выявлению нарушений миграционного законодательства

Сотрудниками Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму донского главка МВД совместно с инспекторами ГАИ и участковыми уполномоченными полиции территориальных органов во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и Росгвардии продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности, а также предотвращение нарушений миграционного законодательства на территории Ростовской области.
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