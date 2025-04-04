15 лет колонии получил бобруйчанин за убийство отца-инвалида.

Фото носит информационный характер15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии: такой приговор Могилевский областной суд вынес 36-летнему жителю Бобруйска, с особой жестокостью убившего своего отца-инвалида.
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