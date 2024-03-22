Синоптик Шувалов рассказал о дождях и похолодании в Москве на выходных

В наступающие выходные, 23 и 24 марта, на территории Москвы прогнозируются дожди и похолодание. О том, какая погода ждет жителей и гостей столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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